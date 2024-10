Serie B: le ultime quattro gare alle 14. I tifosi non ci stanno, striscione a Vicenza

La sospensione del campionato di serie B ha comportato come conseguenza un concentrato di gare che si disputeranno in nove giorni. Quattro partite in cui ogni squadra si giocherà il tutto per tutto per arrivare a conquistare l’obiettivo prefissato e tra queste ovviamente anche la Reggina. Per rendere regolare il finale di campionato si giocherà tutti insieme e soprattutto allo stesso orario che, per motivi logistici, è stato individuato alle ore 14. Una scelta dettata dalla necessità di rientro delle squadre nella stessa giornata, vista la vicinanza degli incontri.

La conseguenza porterà a delle difficoltà oggettive per i tifosi che, oltre a non poter seguire la propria squadra del cuore dal vivo ormai da più di un anno per i motivi che tutti conosciamo, adesso molti si troveranno impossibilitati a vederla anche in tv, per la scelta di un orario fortemente contestato. Chi lo ha manifestato in maniera pubblica è la Curva Sud del Vicenza che ha appeso uno striscione davanti al Menti con la scritta: “Partite a orari schifosi, ecco il calcio per i tifosi“.

La Reggina giocherà due partite fuori casa contro Cremonese e Lecce ed al Granillo con Ascoli e Frosinone.