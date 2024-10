Serie B: il Modena in dieci blocca il Genoa. Tutti i risultati e la nuova classifica

Chiude la sesta giornata di ritorno l’atteso match tra il Modena ed il Genoa. Gara avvincente con i rossoblu in vantaggio grazie al gol di Dragusin, poi ribaltati dalle reti di Strizzolo e l’autorete di Puscas ed infine il pareggio di bani che chiude l’incontro. Modena in dieci per più della metà del secondo tempo per l’espulsione di Oukhadda. La squadra di Tesser è in ottima salute e sarà il prossimo avversario della Reggina.

I risultati della giornata

Pisa – Venezia 1-1

Parma – Ascoli 0-1

Benevento – Brescia 1-0

Spal – Como 1-1

Palermo – Frosinone 1-1

Cittadella – Reggina 3-2

Cosenza – Sudtirol 0-0

Bari – Cagliari 1-1

Perugia – Ternana 3-0

Modena – Genoa 2-2

La classifica

Frosinone 55

Genoa 43

Bari 40

Sudtirol 40

Reggina 39

Cagliari 36

Pisa 35

Palermo 35

Modena 35

Parma 34

Ternana 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia 28

Como 28

Benevento 26

Spal 25

Brescia 25

Cosenza 23