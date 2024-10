Serie B: volano Parma, Palermo e Catanzaro. I risultati e la classifica

Gol capolavoro di Hernani. Crisi senza fine per la Samp di Pirlo, tra i candidati alla sostituzione c'è Inzaghi

La solita serie B con le grandi sorprese, le delusioni e le conferme. Una giornata da ricordare per la calabresi Cosenza e Catanzaro, i rossoblu ancora una volta in gol nei secondi finali, i giallorossi autori di un grande colpo sul campo di una Sampdoria che ha perso quattro volte su quattro davanti al pubblico di casa. Adesso Pirlo è veramente in bilico, tra i possibili sostituti Iachini e Pippo Inzaghi. Vola il Palermo di Corini, il Cittadella silenziosamente continua la sua scalata. Il big match tra la Cremonese ed il Parma

I risultati della giornata

Pisa – Cosenza 1-2

Modena – Venezia 1-3

Feralpisalò – Spezia 1-2

Brescia – Ascoli 1-1

Ternana – Reggiana 3-0

Sampdoria – Catanzaro 1-2

Palermo – Sudtirol 2-1

Cittadella – Lecco 2-1

Bari – Como 1-1

Cremonese – Parma 1-2

La classifica

Parma 20

Palermo 16

Venezia 15

Catanzaro 15

Como 14

Modena 12

Cittadella 12

Cosenza 11

Cremonese 10

Brescia 9

Bari 9

Pisa 8

Ascoli 8

Reggiana 7

Ternana 5

Spezia 5

Feralpisalò 4

Sampdoria (-2) 3

Lecco 1