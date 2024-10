Serie B: Parma a punteggio pieno, bene il Cosenza. Risultati e classifica

Si è giocata la seconda giornata del campionato di serie B da completarsi con il posticipo tra il Catanzaro e la Ternana. Viaggia in maniera spedita il Parma, ancora in difficoltà la Cremonese, crolla in casa la superfavorita Sampdoria di Pirlo.

I risultati della giornata

Sampdoria – Pisa 0-2

Venezia – Cosenza 1-1

Parma – Cittadella 2-0

Modena – Ascoli 1-0

Feralpisalò – Sudtirol 0-2

Cremonese – Bari 0-1

Como – Reggiana 2-2

Lecco – Spezia rinv.

Palermo – Team X rinv.

Domenica 27 ore 20,30

Catanzaro – Ternana

La classifica

Parma 6

Cosenza 4

Venezia 4

Sudtirol 4

Bari 4

Pisa 3

Modena 3

Cittadella 3

Reggiana 1

Como 1

Catanzaro 1

Cremonese 1

Spezia 1

Palermo 1

Sampdoria (-2) 1

Ternana 0

Ascoli 0

Feralpisalò 0