Serie B: le partite più viste. Venezia-Reggina fanalino di coda, ma…

Un’altra giornata all’insegna del grande pubblico presente nei vari stadi della serie B. Difficilmente i numeri che si stanno registrando in questa stagione potranno più ripetersi in futuro ed anche per la tredicesima c’è stato un enorme movimento di tifosi presenti. Comanda il Genoa con circa 25.000 tifosi presenti al Marassi con la squadra di Blessin che, però, continua a pareggiare, mentre al S. Nicola di Bari si va oltre i 18.000, ma comunque meno della metà rispetto ai 39.000 in occasione della partita interna con la Ternana. Venezia-Reggina è la gara con il numero minore di spettatori. In laguna c’è una forte contestazione nei confronti della società e dei 4000 presenti, poco meno della metà erano tifosi della Reggina. 1131 nel settore ospiti ed almeno altri 500 distribuiti in tribuna.

Serie B, ecco i dati sulle presenze allo stadio

Ascoli-Frosinone: 4.394

Bari-Sudtirol: 18.493

Cagliari-Pisa: 11.292

Cosenza-Palermo: 4.146

Modena-Perugia: 8.694

Parma-Cittadella: 8.277

SPAL-Benevento: 7.622

Venezia-Reggina: 4.013

Ternana-Brescia: 5.662

Genoa-Como: 25.000 circa