Serie B: Pescara, esonerato Oddo, panchina affidata ad un ex Reggina

Fatale la settima sconfitta in nove gare per l'allenatore pescarese

Le sconfitte del sabato portano due società ad operare altrettanti cambi in panchina. Dopo quello già annunciato di Ascoli con l’esperto Delio Rossi che torna in pista dopo qualche anno di assenza al posto di Bertotto, anche il Pescara decide di sollevare dall’incaro Massimo Oddo per consegnare la panchina all’ex Reggina Roberto Breda, specializzato in salvezze da subentrato.

