Serie B: Pirlo a rischio, si scalda Pippo Inzaghi

Un avvio disastroso quello della Sampdoria nelle prime sette giornate del campionato di serie B. Appena cinque punti conquistati, solamente tre in classifica per la penalizzazione iniziale subìta. Pirlo non solo non riesce ad incidere, ma è stato fortemente contestato dai tifosi di casa anche attraverso i social, per i risultati e per alcune dichiarazioni che non sono piaciute.

Una, forse altre due le partite che la società concede all’ex campione del mondo, qualora le cose non dovessero migliorare è sempre più insistente la possibilità che in panchina possa essere chiamato Pippo Inzaghi. L’allenatore ritroverebbe tanti amici ex Reggina al suo fianco come il responsabile della comunicazione Pippo Sapienza, il giornalista Filippo Mazzù ed il videomaker Luca Rovito.