Serie B: clamoroso addio a Pisa, saluta già il Ds Kolarov

A Pisa si presenta il nuovo tecnico Alberto Aquilani, ma a scuotere l’ambiente è l’improvviso e probabilmente anche inaspettato addio di Kolarov, assunto dalla società neroazzurra come direttore sportivo. Di seguito la notizia riportata da gazzetta.it: “Aleksandar Kolarov ha infatti già da diversi giorni informato il club di non avere intenzione di proseguire il rapporto con il Pisa, che si trova adesso in pieno mercato a dover cercare un altro uomo nel ruolo.

Non sono state rese note le motivazioni della scelta di Kolarov, che riguarderebbero solo l’aspetto professionale non essendo legate a questioni personali o familiari. L’accordo con l’ex difensore di Lazio, Roma, Manchester City e Inter, che aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato nel giugno 2022, risale a più di un mese fa, quando era stato annunciato un accordo di due anni. A inizio settimana era arrivato l’annuncio del club che la presentazione del nuovo d.s., prevista per il 6 luglio, non si sarebbe svolta per “sopraggiunti e improcrastinabili impegni che non consentono al direttore di essere a Pisa nella giornata di giovedì“.