Serie B, finale play off: primo atto stasera a Cagliari

Play off, ultimo atto. Cagliari e Bari si giocano in un doppio confronto la promozione in serie A. La formazione guidata da mister Ranieri, retrocessa dalla massima serie, è partita tra le super favorite ma ha avuto grandi difficoltà nella parte iniziale della stagione con Liverani in panchina. Un percorso ribaltato poi dall’arrivo dell’esperto tecnico che adesso si gioca la finale per tornare nel posto che più compete per storia e tradizione alla compagine isolana. Il Bari, invece, a questo appuntamento ci arriva da matricola e dopo una straordinaria cavalcata che ad un certo punto del campionato ha fatto anche pensare ad una possibile promozione diretta. Stasera le due squadre in campo per il match di andata.

Finale play off andata

Ore 20:30 Cagliari – Bari

Domenica 11 giugno

Ore 20:30 Bari – Cagliari