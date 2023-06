Reggina: il Ds Taibi non dà certezze sul futuro di Inzaghi

Il silenzio è ciò che sta caratterizzando l’attuale momento della Reggina. La società attende notizie dal Tribunale di Reggio Calabria, e lo abbiamo ripetuto fino alla noia che è quello il passaggio decisivo per poi poter programmare il futuro (prossima settimana). L’altro silenzio arriva dalla componente tecnica con mister Inzaghi che non parla dall’ultima gara persa nel play off contro il Sudtirol, stesso dicasi per il Ds Taibi che in altri momenti avrebbe già avviato una serie di contatti e trattative per la costruzione della nuova squadra. Un suo intervento, però, si è registrato in occasione della trasmissione ‘SportitaliaMercato’ ed a domanda precisa sul futuro del tecnico ha dichiarato: “La permanenza di Filippo Inzaghi? Dobbiamo ancora parlarne”.

Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2025, il dirigente amaranto non dà certezze sulla permanenza di Pippo Inzaghi alla Reggina. Ma questo lo avevamo capito…