Serie B: play off. Cittadella e Venezia vanno in semifinale. Le date degli incontri

Si sono giocate nel pomeriggio le due gare del primo turno dei play off. In occasione del primo confronto il Cittadella ha superato il Brescia per 1-0 e raggiunge il Monza in semifinale, nel secondo incontro il Venezia ha battuto il Chievo per 3-2, dopo essere stato per due volte in svantaggio. Ad aspettarlo c’è il Lecce.

Le due gare

Cittadella – Brescia 1-0 (40′ Proia)

ORE 21:00

Venezia – Chievo Verona 3-2 (Garritano rig., aut. Bertagnoli, Mogos rig., Maleh, Johnsen

SEMIFINALI

Andata – lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Cittadella – Monza

Ore 20.45: Venezia – Lecce

Ritorno – giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Venezia

Ore 20.45: Monza – Cittadella

FINALE

Andata – domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno – Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato