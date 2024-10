Serie B: poker del Frosinone a Benevento. Classifica in vetta cortissima

Sabato scoppiettante in serie B con tanti gol, qualche sorpresa ed una classifica sempre più corta nella parte più alta, mentre in coda si crea un vero e proprio vuoto rispetto alla zona salvezza. Per il Frosinone Charpentier continua a segnare.

Il risultati della giornata

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20.30

Cosenza – Reggina 0-1

Sabato 6 novembre 2021 ore 14

Como-Perugia 4-1

Cremonese-Spal 1-1

Ascoli-Vicenza 2-1

Alessandria-Ternana 0-2

Brescia-Pordenone 1-0

Benevento-Frosinone 1-4

Domenica 7 novembre 2021 ore 14

Lecce-Parma

Crotone-Monza (ore 16,15)

Cittadella-Pisa (ore 20,30)

La classifica attuale

Brescia 24

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 21

Lecce 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Ascoli 18

Perugia 17

Monza 17

Parma 16

Cittadella 16

Ternana 16

Cosenza 14

Spal 14

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3