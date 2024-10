In serie B sette squadre hanno meno abbonati della LFA Reggio Calabria

Quando passione e tifo non conoscono categoria

Quando la passione non conosce categoria. In occasione della gara interna contro il Siracusa, erano circa 5000 gli spettatori presenti al Granillo ed una Curva Sud quasi gremita che ha incitato la squadra dal primo all’ultimo istante del match ed applaudito anche dopo la sconfitta. Più di 2700 gli abbonamenti sottoscritti che probabilmente cresceranno ancora visto che la società ha deciso di riaprire la campagna. E guardando i dati definitivi della serie B riguardo il numero di abbonati, ci si accorge che sono sette le società che non hanno raggiunto la quota della tifoseria amaranto.

Serie B 2023/24, la classifica abbonamenti