Serie B: Reggina in testa dopo due giornate. Risultati e classifica

Esordio con vittoria della Reggina che supera nettamente il Pescara al Granillo per 3-1. Inatteso protagonista Liotti con una doppietta, poi il solito Menez. Vince anche la Salernitana in trasferta, la Reggiana, il Frosinone. Secondo pareggio per il Monza, in attesa delle ultime tre gare.

SECONDA GIORNATA

Chievo – Salernitana 1-2

Ascoli – Lecce 0-2

Empoli – Monza 0-0

Reggina – Pescara 3-1

Spal – Cosenza 1-1

Venezia – Frosinone 0-2

V. Entella – Reggiana 0-2

Vicenza – Pordenone 1-1

Pisa – Cremonese domenica ore 15

Cittadella – Brescia domenica ore 21

CLASSIFICA

Reggina 4

Salernitana 4

Reggiana 4

Empoli 4

Lecce 4

Frosinone 3

Cittadella 3

Venezia 3

Spal 2

Cosenza 2

Monza 2

Pordenone 2

Vicenza 2

Ascoli 1

Brescia 1

Chievo 1

Pescara 1

Pisa 1

V. Entella 1

Cremonese 0