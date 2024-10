Serie B: big match a Bari, la Reggina ad Ascoli. Il programma e la classifica

La serie B non si ferma e scende nuovamente in campo nel giorno di S. Stefano. E’ l’ultimo turno del girone di andata poi sarà sosta e dal due di gennaio prenderà ufficialmente il via anche il calciomercato. La Reggina certa di confermare la seconda posizione, proverà a consolidarla sperando di proseguire quel trend che in trasferta nelle ultime tre gare ha consegnato nove punti. L’incontro più atteso è quello che si gioca al S. Nicola tra il Bari ed il Genoa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Brescia – Palermo

Ascoli – Reggina

Benevento – Perugia

Cagliari – Cosenza

Como – Cittadella

Spal – Pisa

Sudtirol – Modena

Venezia – Parma

Frosinone – Ternana (ore 18,00)

Bari – Genoa (ore 20,30)

Leggi anche

La classifica

Frosinone 36

Reggina 33

Bari 30

Genoa 30

Pisa 26

Parma 26

Sudtirol 26

Ternana 26

Ascoli 25

Brescia 24

Palermo 23

Benevento 22

Modena 22

Cagliari 22

Spal 20

Venezia 19

Como 19

Cittadella 19

Cosenza 17

Perugia 16