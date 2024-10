Serie B: colpo Monza, crollo Reggina. Il programma della giornata e la nuova classifica

Negli anticipi del venerdi, il Monza, in attesa di Balotelli, si impone sul difficilissimo campo di Venezia contro la formazione più in forma del momento. Rinasce il Chievo al cospetto di una Reggina inesistente, crollata sotto i colpi dei padroni di casa e mai in partita. Questo il resto del programma delle gare:

Venezia – Monza 0-2

Chievo – Reggina 3-0

Brescia – Salernitana

Cosenza – Reggiana

Cremonese – Ascoli

Lecce – Frosinone

Pisa – Pordenone

Entella – Empoli

Pescara – Vicenza

Cittadella – Spal

La nuova classifica

Salernitana 23

Spal 21

Lecce 19

Empoli 19

Frosinone 19

Venezia 18

Chievo 17

Monza 17

Cittadella 14

Pordenone 13

Reggiana 11

Brescia 10

Pisa 10

Reggina 10

Vicenza 9

Cosenza 9

Cremonese 8

Pescara 7

Ascoli 5

Entella 5