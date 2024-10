Serie B: la Lega ha rinviato il match tra Ascoli e Palermo. Le motivazioni

Le squadre scenderanno in campo nella giornata di domani

La Lega B ha comunicato il rinvio della gara tra Ascoli e Palermo prevista per oggi sabato 28 gennaio alle ore 14 a domani domenica 29 gennaio, sempre alle 14. La decisione è stata presa a causa del guasto all’aereo dei rosanero che non ha permesso l’arrivo a destinazione.

Il comunicato della Lega

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

valutata la sussistenza di ragioni oggettive e in accordo con le Società coinvolte; a parziale modifica del C.U. LNPB n. 66 del 6 dicembre u.s.; stabilisce che il programma della 3ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2022/2023 sia ridefinito come segue:

3ª giornata di ritorno

Domenica 29 gennaio 2023 ore 14.00 ASCOLI – PALERMO

(anziché sabato 28 gennaio 2023, ore 14.00)