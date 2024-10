Sudtirol-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un dubbio per Inzaghi

Scontro d’alta classifica inimmaginabile all’inizio di questa stagione. Sudtirol che ha decisamente cambiato marcia dall’arrivo di Bisoli, esattamente qualche giorno dopo la pesante sconfitta subìta al Granillo e Reggina partita per disputare un campionato tranquillo e da tempo ormai in piena zona promozione diretta. Mister Inzaghi non se la potrà giocare al meglio per la squalifica di Majer. Si sono aggiunti gli infortuni di Camporese e Ricci.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Menez (Gori), Rivas. All. Inzaghi