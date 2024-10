Serie B: il Lecce soffre a Perugia. I risultati della giornata e la nuova classifica

Il prossimo avversario della Reggina, per la terza gara consecutiva gioca in dieci. Crotone sprecone, respira il Vicenza

Un altro pomeriggio di grandi partite in serie B con il match del Curi di assoluta intensità. Per la terza gara consecutiva il Perugia di Alvini è costretto a giocarsela in dieci uomini per più di metà gara, passa anche stavolta in vantaggio ma viene raggiunto nel finale dal Lecce su calcio di rigore. Il Crotone spreca probabilmente l’ultima opportunità pareggiando in casa con l’Alessandria e dopo aver fallito anche un penalty. Parità tra Ascoli e Frosinone, mentre a Vicenza la squadra di Brocchi supera la Ternana e spera.

Il programma della giornata

Cittadella – Monza 1-2

Pordenone – Pisa 0-1

Parma – Reggina 1-1

Como – Spal 0-2

Cremonese – Brescia 2-1

Crotone – Alessandria 0-0

Cosenza – Benevento post.

Ascoli – Frosinone 1-1

Perugia – Lecce 1-1

Vicenza – Ternana 3-1

La classifica

Lecce 53

Cremonese 53

Pisa 52

Brescia 51

Monza 48

Benevento 47

Frosinone 45

Ascoli 43

Cittadella 42

Perugia 42

Reggina 39

Como 36

Ternana 34

Parma 34

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza 23

Vicenza 21

Crotone 16

Pordenone 12