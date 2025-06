Concorsi a Reggio, l’affondo di Neri: ‘In passato assunti parenti’. E lancia due proposte

In corso il consiglio comunale di Reggio Calabria. All’interno dell’Aula Battaglia, nei preliminari, tra gli interventi dei consiglieri dell’opposizione, l’affondo di Armando Neri della Lega sui concorsi della Città Metropolitana:

“La nostra non è stata una polemica sterile. È stato un intervento resosi necessario dall’opportunità di garantire la piena e totale trasparenza nello svolgimento dei concorsi in Città Metropolitana. Purtroppo si parte dall’esperienza non positiva dei concorsi al comune di Reggio Calabria. Concorsi in occasioni dei quali sono stati assunti parenti di assessori comunali. Sono state utilizzate le graduatorie comunali con uno scorrimento quanto meno discutibile per l’assunzione di personale di staff in Città Metropolitana”.