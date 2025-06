Al Pilone by Rare si cena, si canta e si balla: gli eventi da non perdere questo weekend

Ci sono luoghi che riescono a coniugare gusto e intrattenimento, dove ogni serata è un evento e ogni piatto racconta una storia. Uno di questi è senza dubbio il Pilone by Rare, gioiello incastonato tra le colline di Borgo Santa Trada, dove sembra di poter toccare lo Stretto con mano.

Non un semplice ristorante o pizzeria, ma una vera e propria esperienza da vivere tra sapori autentici, musica dal vivo e un’accoglienza che sa come far sentire ogni ospite speciale.

Due serate, un’unica promessa: divertimento garantito

Venerdì 27 giugno “Nostalgia ’90”

Il weekend si apre venerdì 27 giugno con una serata tutta da ballare. Protagonista il dinner show “Nostalgia 90”, un vero e proprio tuffo nel decennio che ha segnato un’intera generazione. Colonne sonore cult, atmosfere da discoteca anni ’90 e l’energia di chi ha voglia di tornare, per una notte, a ballare con leggerezza. Appuntamento per la cena e poi per la serata disco.

Sabato 28 giugno con i Briganti

Sabato 28, invece, si cambia ritmo ma non intensità: tornano sul palco i Briganti Italiani, gruppo amatissimo che coniuga talento musicale e puro divertimento. La loro live music è diventata ormai un appuntamento imperdibile per chi frequenta il locale.

Pizzeria, ristorante e attenzione per tutti

A rendere tutto ancora più speciale, la possibilità di scegliere tra il menù ristorante, con proposte di carne e pesce, e il menù pizzeria, dove ogni impasto è frutto di ricerca e qualità. Fiore all’occhiello? Le pizze senza glutine, che non hanno nulla da invidiare alle versioni tradizionali: croccanti, leggere e super apprezzate dai clienti. Una dimostrazione concreta della volontà del Pilone di venire incontro alle esigenze di tutti, senza mai rinunciare al gusto.

Tutte le sere, inoltre, ci sarà anche un’area dedicata ai bambini, perchè il Pilone è davvero adatto a tutti, giovani e famiglie.

La location ideale per ogni occasione

Che sia per una cena tra amici, una serata danzante o per festeggiare una ricorrenza importante, il Pilone by Rare è sempre la scelta giusta. Aperto tutti i giorni a cena, e su prenotazione anche a pranzo, il locale si presta perfettamente ad accogliere eventi privati come compleanni, lauree, battesimi o anniversari. Gli spazi eleganti, il panorama mozzafiato sullo Stretto, la cura per i dettagli e la qualità del servizio rendono ogni evento un momento indimenticabile.

Prenotare è semplice. Vivere un’esperienza unica, anche.

Il Pilone si trova a Villa San Giovanni, in via Santa Trada n. 30, a un solo minuto dall’uscita autostradale. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3294307912. Non resta che scegliere la serata, il menù e lasciarsi sorprendere.