Serie B: il Venezia aggancia la vetta, derby al Catanzaro. Risultati e classifica

Il solito Cittadella, a piccoli passi dentro i play off. Per Fabregas esordio con vittoria. Che rimonta della Cremonese

Il Venezia continua la sua scalata e si impone anche sul campo del Bari. La vittoria consente alla squadra di Vanoli di agganciare il Parma in vetta alla classifica. Ottimo esordio per Fabregas sulla panchina del Como, ancora un successo per la Cremonese che con Stroppa in panchina vola dopo una partenza incerta. Il Catanzaro vince il derby con il Cosenza.

I risultati delle 14

Sampdoria – Spezia 2-1

Reggiana – Ascoli 1-1

Parma – Modena

Cremonese – Lecco 1-0

Como – Feralpisalò 2-1

Cittadella – Sudtirol 2-1

Bari – Venezia 0-3

Pisa – Brescia 1-1

Ternana – Palermo 1-1

Catanzaro – Cosenza 2-0

La classifica

Venezia 30

Parma 30

Cremonese 25

Como 24

Catanzaro 24

Palermo 24

Modena 23

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Sudtirol 16

Reggiana 16

Sampdoria (-2) 16

Brescia 14

Ascoli 13

Lecco 12

Spezia 10

Ternana 8

Feralpisalò 7