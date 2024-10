Serie B: alla prima non mancano le sorprese. Inzaghi si salva nel finale. I risultati

Oggi in campo per completare il programma della prima giornata

La cadetteria è scesa in campo un giorno dopo Ferragosto e come sempre accade in questo campionato, non sono mancate le sorprese. Come la matricola Juve Stabia che si impone a Bari o il Palermo che cade a Brescia.

I risultati

Brescia – Palermo 1-0

Sudtirol – Modena 2-1

Salernitana – Cittadella 2-1

Pisa – Spezia 2-2

Bari – Juve Stabia 1-3

Domenica 18 agosto

Reggiana – Mantova

Frosinone – Sampodoria

Cosenza – Cremonese

Cesena – Carrarese

Catanzaro – Sassuolo