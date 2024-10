Serie B: ufficiale, Salernitana-Reggiana 3-0. Che balzo per i granata. La nuova classifica

“Il giudice sportivo ha deliberato il 3-0 a tavolino per la Salernitana nel match contro la Reggiana valevole per la 6a giornata della Serie BKT non disputato lo scorso 31 ottobre per l’assenza della squadra ospite”.

La classifica dopo sette giornate

Empoli 16

Chievo 14

Salernitana 14

Frosinone 13

Venezia 13

Lecce 12

Spal 12

Cittadella* 10

Monza* 9

Brescia* 8

Pordenone 8

Reggiana* 7

Reggina 7

Vicenza* 6

Cosenza 5

V. Entella 4

Pescara 4

Ascoli* 4

Pisa* 4

Cremonese* 3

*Una partita in meno