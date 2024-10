Serie B: la Sampdoria è salva, ma ripartirà con una penalizzazione

“Il discorso finanziario per la messa in sicurezza e la ripartenza del club saranno prioritari in questi primi giorni di lavoro dei futuri proprietari della Sampdoria. Ma, presto, bisognerà allestire innanzitutto l’organigramma dirigenziale (tutti i ruoli degli uomini di mercato sono in scadenza), scegliere il nuovo tecnico per la Serie B e preparare un organico all’altezza, considerando che si tratterà necessariamente di una vera rivoluzione. A causa, innanzitutto, delle scelte fatte per necessità sul mercato di gennaio, dove l’obiettivo era duplice. Liberarsi dei giocatori con gli ingaggi più alti, fare qualche cessione eccellente per monetizzare tali operazione nel momento di maggiore crisi finanziaria del club. Ovvio, poi, che certe scelte abbiano portato al depauperamento tecnico della rosa. Sampdoria salva, ma riparte dalla serie B con -4“. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e ripreso da tuttoB.