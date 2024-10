La serie B su Sky: per i club diversi milioni in più. Il dettaglio

“La Serie B torna su Sky. Dopo i tre anni con Dazn, la Lega B ha definito la cessione dei diritti per il prossimo triennio su tutte le piattaforme e tornando sul canale che l’aveva valorizzata. Ci saranno 8 milioni in più, i quali entro 45 giorni potrebbero pure raddoppiare. In questo triennio la B ha incassato 24 milioni di euro, 22 da Dazn e 2 dalla Rai. Il nuovo accordo con Sky prevede il pagamento di 32 milioni di euro l’anno: 16 per il pacchetto 1 e 16 per il pacchetto 2″. Scrive Gazzetta dello Sport, notizia ripresa da tuttoB.

