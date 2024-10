Serie B: uno squalificato per la Spal, prossimo avversario della Reggina. Stangata per Sottil

Emessi i verdetti da parte del Giudice Sportivo che ha sancito gli squalificati dopo la terza giornata di ritorno del campionato di serie B. Otto i calciatori che si dovranno fermare, così come riportato sul sito ufficiale della Lega B. Stangata invece per il tecnico dell’Ascoli Sottil, squalificato per tre giornate più 5000 euro di multa, dopo essere stato espulso in occasione di Ascoli-Como.

L’elenco degli squalificati

Dickmann, Spal;

Saric, Ascoli;

Tounkara, Antonucci e Mattioli del Cittadella;

Arrigoni, Como;

Juric, Parma;

Strefezza, Lecce.