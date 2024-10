Serie C: il Cesena di Mimmo Toscano eguaglia il record del Catanzaro

Quel pareggio contro la Torres ha impedito al Cesena di conquistare il record assoluto in fatto di punti nei campionati di serie C. Ci teneva moltissimo Mimmo Toscano e lo aveva ribadito più volte, perchè vincere un campionato è certamente una impresa grandissima, ma lui intendeva entrare nella storia insieme alla sua squadra. La stagione regolare si è chiusa con il successo sul Perugia che comunque consente ai romagnoli di eguagliare il tetto massimo di punti, esattamente 96, gli stessi conquistati dal Catanzaro nello scorso campionato. Le dichiarazioni del tecnico a tale proposito: “Queste sono giornate che non si dimenticano. Vedere giocare così i miei ragazzi, a questo punto del campionato, è una cosa incredibile. Il record di punti era un nostro obiettivo, non l’abbiamo superato, ma 96 sono tanti“.