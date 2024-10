Serie C: è il giorno della finalissima Reggiana-Bari

Sarà il Mapei Stadium lo scenario della finalissima tra Reggiana e Bari per l’accesso alla serie B. Si scenderà in campo alle 20.45 con due squadre forti dal punto di vista tecnico e societario. In ballo la serie cadetta tra due compagini provenienti dalla serie D nonostante il grande blasone. Questo il punto statistico di tuttoC.com:

Due formazioni che, allo stop dei campionati per il Covid, si trovavano seconde in classifica: 55 punti in 27 gare giocate per la Reggiana, protagonista del Girone B, 60 punti in 30 match per il Bari, che ha fatto la voce grossa nel Girone C. La promozione diretta non è arrivata, ma stasera per una delle due ci sarà la possibilità di raggiungere in Serie B Monza, Vicenza e Reggina, prime dei tre gironi alla pausa forzata.

Arriva bene la formazione emiliana, che nei campionati professionistici è imbattuta in casa da 21 gare ufficiali (13 vittorie e 8 pareggi), ma altrettanto si può dire dei pugliesi, in serie utile da 27 partite, e con all’attivo 15 vittorie e 12 pareggi, con l’ultima sconfitta risalente al 22 settembre 2019, quando la Virtus Francavilla fu corsara al “San Nicola”. Altro dato importante, i galletti sono sempre andati in gol nelle ultime 20 partite.

Da segnalare che ambo le formazioni sono neo promosse dalla D.

Si ricorda che in caso di parità si andrà ai tempi supplementari. nel caso di ulteriore parità la promozione si giocherà ai calci di rigore.