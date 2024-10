Serie C, Ghirelli: ‘La serie C riparte sempre’

Il giorno della grande attesa. Intercettato dai colleghi di TMW, breve e rapida battuta del presidente Francesco Ghirelli, prima di fare il suo ingresso per partecipare al Consiglio Federale: “Mi aspetto di discutere tranquillamente. La C riparte? La C riparte sempre“.

E’ facile prevedere, anche in base alla proposta che l’Assemblea di Lega Pro ha portato in Consiglio, che il riferimento non sia verso la ripartenza del campionato, ma su quello che in questi giorni si è discusso sul piano economico e delle riforme.