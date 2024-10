Serie C, girone C: il programma del 34^ turno. Reggina, match-point salvezza?

Turno cruciale per il girone meridionale del campionato di Serie C. La capolista Lecce, infatti, sarà di scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, affrontando la Reggina in un match in cui per i salentini non sono ammessi errori. Gli amaranto, tuttavia, con una vittoria potrebbero praticamente archiviare il discorso salvezza e, vista anche la crisi dei ragazzi di Liverani, l’impresa non sembra poi così impossibile.

Di eventuali scivoloni sono pronti ad approfittare Trapani, ospite della Virtus Francavilla, e Catania, protagonista nel posticipo televisivo contro la Juve Stabia. Ci si gioca moltissimo anche in zona salvezza: Racing Fondi-Paganese è scontro fratricida per entrambe, con la perdente pronta a dire definitivamente addio al sogno di evitare i playout La Fidelis Andria, infatti, riceverà il già retrocesso Akragas e, vincendo, potrebbe allungare su campani e pontini. Menzione speciale, poi, anche per il derby fra Cosenza e Catanzaro, con il Marulla pronto ad accogliere oltre seimila spettatori. Completano il quadro Casertana-Leonzio, Matera-Rende e Monopoli-Bisceglie.

SERIE C, GIRONE C- 34^ TURNO

oggi

Casertana-Sicula Leonzio

Cosenza-Catanzaro

Matera-Rende

Reggina-Lecce

Virtus Francavilla-Trapani

Fidelis Andria-Akragas

Racing Fondi-Paganese

Monopoli-Bisceglie

domani ore 20.30

Catania-Juve Stabia

CLASSIFICA: Lecce 65*, Catania 63, Trapani 63, Matera 47, Juve Stabia 46, Monopoli 45, Siracusa 44*, Cosenza 44, Rende 43, Sicula Leonzio 41, Casertana 40, Virtus Francavilla 39, Bisceglie 38, Catanzaro 35*, Reggina 33, Andria 32, Paganese 29*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D