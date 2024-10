Serie C, girone C: il programma della 36^ giornata. Reggina, primo match-ball salvezza

Potrebbe essere la giornata della salvezza per la Reggina di Agenore Maurizi. La compagine amaranto, infatti, ospiterà l’Akragas al Granillo per il turno numero 36 del girone C di Serie C. Qualora il club dello Stretto riuscisse ad ottenere i tre punti e contemporaneamente la Paganese non battesse la Sicula Leonzio, avrebbe la matematica certezza della permanenza in terza serie.

Nelle zone nobili della classifica, invece, ultimissima chiamata per il Catania, impegnato nel posticipo nel caldissimo derby contro il Trapani. Gli etnei potrebbero andare a -1 dal Lecce, che invece dovrà osservare un turno di riposo, e giocarsi la promozione diretta in B nelle ultime due giornate. Tanta attesa a Cosenza, dove andrà in scena il derby con il Rende.

SERIE C, GIRONE C – 36^ GIORNATA

Cosenza-Rende

Paganese-Sicula Leonzio

Racing Fondi-Catanzaro

Siracusa-Bisceglie

Casertana-Juve Stabia

Fidelis Andria-Matera

Monopoli-Virtus Francavilla

Reggina-Akragas

Catania-Trapani

Riposa: Lecce

CLASSIFICA: Lecce 71*, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 51, Cosenza 48, Monopoli 48, Rende 46, Virtus Francavilla 44, Casertana 44, Siracusa 43, Sicula Leonzio 42, Matera 40, Catanzaro 40*, Bisceglie 38, Reggina 36, Andria 36, Paganese 32, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Siracusa -5, Matera -9, Akragas -9, Fidelis Andria -3

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D