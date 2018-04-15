La Reggina batte il Bisceglie e si porta a un passo dalla salvezza diretta: risultati, classifica e prossimo turno della 35ª giornata di Serie C girone C

Quasi fatta. La Reggina batte il Bisceglie a domicilio e si porta ad un passo dalla salvezza diretta. Gli amaranto di Agenore Maurizi agganciano, infatti, l’ Andria, con cui però hanno gli scontri diretti favorevoli, e salgono a +10 sul Fondi, sconfitto a Lecce, e +4 sulla Paganese. Contro l’Akragas, superato 3-1 dal Catania, tre punti potrebbero definitivamente mettere a riparo il club dello Stretto.

In chiave promozione, abdica definitivamente il Trapani, costretto al pari dalla Fidelis. Blinda il quarto posto, invece, la Juve Stabia: i campani regolano nello scontro diretto il Monopoli per 2-1. Brinda anche il Catanzaro che supera di misura il Siracusa. Cade il Rende al Lorenzon contro la Casertana, pari fra Francavilla-Matera, alle 18.30 Sicula Leonzio-Cosenza.

SERIE C, GIRONE C – 35^ giornata

Akragas-Catania 1-3

Bisceglie-Reggina 1-2

Juve Stabia-Monopoli 2-1

Lecce-Fondi 2-0

Trapani-Andria 1-1

Catanzaro-Siracusa 1-0

Rende-Casertana 0-1

Sicula Leonzio-Cosenza 0-1

Virtus Francavilla-Matera 2-2

Riposa: Paganese

CLASSIFICA: Lecce 71*, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 50, Cosenza 48, Monopoli 48, Rende 46, Matera 45, Casertana 44, Siracusa 44, Virtus Francavilla 43, Sicula Leonzio 42, Catanzaro 40*, Bisceglie 38, Reggina 36, Andria 36, Paganese 32*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D

PROSSIMO TURNO – 22.4.2018

Cosenza-Rende

Paganese-Sicula Leonzio

Racing Fondi-Catanzaro

Siracusa-Bisceglie

Casertana-Juve Stabia

Fidelis Andria-Matera

Monopoli-Virtus Francavilla

Reggina-Akragas

Catania-Trapani

Riposa: Lecce