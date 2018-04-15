Serie C, girone C: risultati, classifica, prossimo turno
La Reggina batte il Bisceglie e si porta a un passo dalla salvezza diretta: risultati, classifica e prossimo turno della 35ª giornata di Serie C girone C
15 Aprile 2018 - 17:23 | di Teo Occhiuto
Quasi fatta. La Reggina batte il Bisceglie a domicilio e si porta ad un passo dalla salvezza diretta. Gli amaranto di Agenore Maurizi agganciano, infatti, l’ Andria, con cui però hanno gli scontri diretti favorevoli, e salgono a +10 sul Fondi, sconfitto a Lecce, e +4 sulla Paganese. Contro l’Akragas, superato 3-1 dal Catania, tre punti potrebbero definitivamente mettere a riparo il club dello Stretto.
In chiave promozione, abdica definitivamente il Trapani, costretto al pari dalla Fidelis. Blinda il quarto posto, invece, la Juve Stabia: i campani regolano nello scontro diretto il Monopoli per 2-1. Brinda anche il Catanzaro che supera di misura il Siracusa. Cade il Rende al Lorenzon contro la Casertana, pari fra Francavilla-Matera, alle 18.30 Sicula Leonzio-Cosenza.
SERIE C, GIRONE C – 35^ giornata
Akragas-Catania 1-3
Bisceglie-Reggina 1-2
Juve Stabia-Monopoli 2-1
Lecce-Fondi 2-0
Trapani-Andria 1-1
Catanzaro-Siracusa 1-0
Rende-Casertana 0-1
Sicula Leonzio-Cosenza 0-1
Virtus Francavilla-Matera 2-2
Riposa: Paganese
CLASSIFICA: Lecce 71*, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 50, Cosenza 48, Monopoli 48, Rende 46, Matera 45, Casertana 44, Siracusa 44, Virtus Francavilla 43, Sicula Leonzio 42, Catanzaro 40*, Bisceglie 38, Reggina 36, Andria 36, Paganese 32*, Fondi 26, Akragas 12*.
*una gara in più
Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D
PROSSIMO TURNO – 22.4.2018
Cosenza-Rende
Paganese-Sicula Leonzio
Racing Fondi-Catanzaro
Siracusa-Bisceglie
Casertana-Juve Stabia
Fidelis Andria-Matera
Monopoli-Virtus Francavilla
Reggina-Akragas
Catania-Trapani
Riposa: Lecce
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