Serie C, girone C: risultati, classifica e prossimo turno. Reggina, sorriso di Pasqua

Si è conclusa pochi minuti fa la giornata numero 33 del girone C di Serie C. La Reggina, in questo turno pre-pasquale, è stata semplice spettatrice, a causa del turno di stop impostole dal calendario. E, dunque, Maurizi e soci non hanno potuto che osservare in tv le dirette concorrenti nella zona salvezza. Nessuna di loro, però, è riuscita a vincere.

La Fidelis Andria ha racimolato solo un punto dalla trasferta di Bisceglie, così come la Paganese, raggiunta al minuto numero 95 dalla Casertana. Ko a Lentini il Racing Fondi, ma a far rumore è il nuovo tonfo interno del Catanzaro, a cui il Catania ne rifila addirittura quattro a domicilio. Gli etnei, a braccetto col Trapani – vittorioso sul Matera – recuperano altri due punti al Lecce, costretto al pari dal Siracusa, prossimo avversario del club dello Stretto.

Aritmetica, invece, la retrocessione in Serie D per l’Akragas, sconfitto dalla Virtus Francavilla e ritornato, dopo due anni, nel dilettantismo.

SERIE C GIRONE C – 33^ giornata (31/03)

Akragas-Virtus Francavilla 0-1

Juve Stabia-Cosenza 1-2

Lecce-Siracusa 1-1

Sicula Leonzio-Racing Fondi 2-0

Bisceglie-Fidelis Andria 1-1

Trapani-Matera 1-0

Paganese-Casertana 1-1

Rende-Monopoli 0-1

Catanzaro-Catania 0-1

Riposa: Reggina

CLASSIFICA: Lecce 65*, Catania 63, Trapani 63, Matera 47, Juve Stabia 46, Monopoli 45, Siracusa 44*, Cosenza 44, Rende 43, Sicula Leonzio 41, Casertana 40, Virtus Francavilla 39, Bisceglie 38, Catanzaro 35*, Reggina 33, Andria 32, Paganese 29*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D

PROSSIMO TURNO – 8/o3/2018

Casertana-Sicula Leonzio

Cosenza-Catanzaro

Matera-Rende

Reggina-Lecce

Virtus Francavilla-Trapani

Fidelis Andria-Akragas

Racing Fondi-Paganese

Monopoli-Bisceglie

Catania-Juve Stabia