Serie C, girone C: risultati, classifiche e prossimo turno. Follia a Fondi, Reggina nei guai

Bonus esauriti, o quasi. La Reggina di Agenore Maurizi perde contro il Lecce e viene superata dalla Fidelis Andria, vittoriosa nei confronti dell’Akragas. Ma, per gli amaranto, le notizie peggiori provengono dal Domenico Purificato di Fondi. La sfida fra il Racing e la Paganese, infatti, si è conclusa con un pazzesco 4-5 in favore dei campani, capaci prima di dilapidare il 2-4 con un uomo in più e poi, una volta raggiunti, vincerla al 94esimo. In virtù della vittoria odierna, la compagine di Pagani sale a quota 32 punti, appena uno in meno di quelli totalizzati da Bianchimano e soci.

Il team di Liverani, con la vittoria del Granillo, rimette fuori gioco il Trapani dalla corsa al primo posto: i granata cadono a Francavilla, con la Virtus che rientra in zona playoff. Torna al successo il Rende che espugna Matera e si riporta al sesto posto, solamente pari per Cosenza e Catanzaro nel derby.

SERIE C, GIRONE C- 34^ TURNO

oggi

Casertana-Sicula Leonzio 1-1

Cosenza-Catanzaro 0-0

Matera-Rende 0-1

Reggina-Lecce 0-1

Virtus Francavilla-Trapani 2-0

Fidelis Andria-Akragas 1-0

Racing Fondi-Paganese 4-5

Monopoli-Bisceglie 2-0

domani ore 20.30

Catania-Juve Stabia

CLASSIFICA: Lecce 68*, Catania 63, Trapani 63, Monopoli 48, Matera 47, Rende 47, Juve Stabia 46, Cosenza 45, Siracusa 44, Virtus Francavilla 42, Sicula Leonzio 42, Casertana 41, Bisceglie 38, Catanzaro 36*, Andria 35, Reggina 33, Paganese 32*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D

PROSSIMO TURNO – 15/04/2018

Akragas-Catania

Bisceglie-Reggina

Juve Stabia-Monopoli

Lecce-Fondi

Trapani-Andria

Catanzaro-Siracusa

Rende-Casertana

Sicula Leonzio-Cosenza

Virtus Francavilla-Matera