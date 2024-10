Serie C – Lecce in serie B, la Reggina si avvicina al Catanzaro

Penultima giornata del campionato di serie C con il Lecce che, grazie al successo ottenuto contro la Paganese, guadagna con una giornata di anticipo la tanto attesa promozione in serie B. Un inseguimento che dura da anni tra spese folli ed ambizioni che svanivano sempre sul finale. La Reggina pareggia contro la Leonzio e sale ancora in classifica a quota 40 e con i tre punti sull’Andria ed il vantaggio negli scontri diretti, è certa di non arrivare al quartultimo posto, che di fatto non cambierebbe nulla, ma rende più gradevole l’obiettivo raggiunto. Crollo del Catania che consegna per il momento la seconda posizione al Trapani.

RISULTATI: Bisceglie-Casertana 2-1; Matera-Catania 2-1; Francavilla-Cosenza 2-5; Rende-Andria 1-1; Trapani Monopoli 2-2; Lecce-Paganese 1-0; Akragas-Fondi 0-3; Sicula Leonzio-Reggina 1-1; Juve Stabia-Siracusa 1-0

CLASSIFICA: Lecce 74; Trapani 68; Catania 67; Juve Stabia 54; Cosenza 51; Monopoli 50; Rende 50; Casertana 47; Matera 46; Sicula Leonzio 46; Francavilla 45; Siracusa 44; Bisceglie 42; Catanzaro 41; Reggina 40; Andria 37; Paganese 32; Fondi 30; Akragas 6

PROSSIMO TURNO: Fondi-Bisceglie; Paganese-Catanzaro; Reggina-Juve Stabia; Monopoli-Lecce; Casertana-Matera; Catania-Rende; Siracusa-Sicula Leonzio; Cosenza-Trapani; Andria-Francavilla