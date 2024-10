Serie C: Mimmo Toscano idolo a Cesena. Dedicati al tecnico sedie, tavoli e amari (foto)

Si avvicina a grandi passi all’ennesima promozione della sua carriera, un vero specialista. Con il Cesena domina il girone B e vanta dodici lunghezze su chi insegue, la Torres, anche se non vuole sentir parlare di campionato già vinto, giustamente. Su tuttoC uno spazio dedicato al tecnico reggino Mimmo Toscano e alcune foto che evidenziano come in un locale del posto, gli abbiano dedicato una serie di oggetti presenti in un ristorante:

“Valorizzazione di giovani talenti, primo posto in classifica e una Serie B da conquistare. Il Cesena di Domenico Toscano ha tutti i crismi della macchina perfetta. Dodici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, risultati positivi settimana dopo settimana e inevitabili sirene di mercato per il tecnico che ha dimostrato ancora una volta di avere poco a che fare con la Serie C. Ma al momento nessuna intenzione di pensare ad altro che non sia la squadra da far viaggiare verso la promozione. Toscano e il Cesena sono un binomio vincente che può durare ancora a lungo. Il tecnico è riuscito a creare una sinergia perfetta con tutte le parti. E al ristorante Napizz gli hanno dedicato tavoli, sedie e persino un amaro.

Ma non è ancora tempo di entusiasmarsi. Il prossimo step si chiama Pineto, altro ostacolo da superare per continuare a scalare la vetta. A fine anno ci sarà da festeggiare. Anche se il club può già sorridere: dai giovani valorizzati agli uomini mercato. Ma ci sarà tempo per pensare al futuro. E provare a programmare insieme un altro entusiasmante campionato, questa volta in categorie superiori. Dove il Cesena manca già da troppo tempo“.