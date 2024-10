Calcio serie C: la nuova classifica, guardate la Reggina

Nonostante la penalizzazione che arriverà in due momenti diversi, gli amaranto conserverebbero i play off

Prosegue il suo cammino il campionato di serie C tra formazioni che confermano di meritare alcune posizioni della classifica, altre che stentano a scalarla, altre ancora, e speriamo sia l’ultimo anno, che neppure si presentano per la disputa di un incontro come il Matera.

Questi i risultati della 22esima giornata:

Paganese – Siracusa 1-1

Rieti – V. Francavilla 0-2

Casertana – Bisceglie 3-0

Vibonese – Catanzaro 0-0

Potenza – Juve Stabia 0-0

Catania – Matera 3-0

Rende – Monopoli 2-4

Sicula Leonzio – Trapani 0-0

Reggina – Viterbese 3-1

LA CLASSIFICA

POS. Squadra PTS G 1 Juve Stabia 50 * 21 2 Trapani 41 * 21 3 Catanzaro 38 20 4 Catania 37 19 5 Reggina 34 21 6 Monopoli 33 * 20 7 Casertana 32 21 8 Rende 31 * 21 9 Vibonese 30 21 10 Potenza 27 21 11 Virtus Francavilla 24 19 12 Leonzio 24 21 13 U.S.D. Cavese 1919 22 19 14 Siracusa 19 * 20 15 Rieti 19 21 16 Viterbese Castrense 16 15 17 Bisceglie 15 21 18 Paganese 9 20 19 Matera 8 * 20

Si ricorda che in due momenti diversi, la Reggina subirà una penalizzazione di 6 punti. Nonostante questo, a quota 28 sarebbe dentro i play off.