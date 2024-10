Reggina: sciolto ogni dubbio, bravo Cevoli sui cambi. E sono dodici

Probabilmente è destinato a diventare un record. La Reggina segna con tanti uomini e nelle ultime due giornate c’è stato spazio anche per gli ultimi arrivati. La curiosità, è quella che raccontiamo da diverse partite con i gol che puntualmente arrivano dalla panchina.

Si era detto di Bellomo in quel di Bisceglie, questa volta è toccato a Tassi, per lui non è la prima. Il gol realizzato dall’attaccante in prestito dall’Ascoli, oltre a consegnare alla squadra la certezza della vittoria, è anche il dodicesimo centro che arriva da un calciatore subentrato.

Sciolto anche quel dubbio su eventuali errori nella scelta della formazione iniziale. Bravo Cevoli, invece, ad individuare i cambi giusti.

