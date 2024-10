Reggina – Viterbese, la voce di tifosi e giornalisti amaranto: “Così è lecito sognare”

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. C’è grande soddisfazione per il match vinto dalla Reggina contro la Viterbese tra le mura amiche di un “Oreste Granillo” in festa.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Ruggero Rizzi (Giornalista sportivo)

“Una partita bella da vedere, ben giocata da entrambe le squadre. E’ stata “segnata” dal gol fantasma del primo tempo comunque sia è la terza partita, durante la gestione Gallo, in cui si sono conquistati i tre punti. Vedo positività anche se andrei cauto, la prima impressione è buona però non deve trarre in inganno il cambio soicetario, fermo restando che Gallo è un ottimo imprenditore”.

Eva Giumbo (Giornalista di Reggio TV)

“Siamo emozionati abbiamo ritrovato la nostra Reggina. Abbiamo rischiato nel secondo tempo però ci godiamo questo momento. Io mi fido del Presidente, mi ha fatto una bella impressione, non vuole essere umile e concordo con lui, tre risultati utili su tre dimostrano che vuole arrivare in alto e noi tutti con lui”.

Roberto Foti (Giornalista di Reggio nel Pallone)

“Finalmente, dopo circa cinque anni buoni, abbiamo vinto la partita giusta per riportare il pubblico al Granillo, un pò di paura sul 2-1 ma poi Tassi ci ha pensato a vincere il match. Per quanto riguarda la gestione, mi piace Gallo, con l’acquisto di Baclet vuole vincere subito, mettendo da parte la programmazione al momento e dando uno scossone”.

Antonio Spina (Approdonews)

“Piccolo sbandamento nei primi 5-10 minuti della ripresa, poi abbiamo gestito il vantaggio. Grande Reggina nel primo tempo, nel secondo nel momento opportuno ha saputo chiudere la gara. Gallo ha delle idee molto chiare e moderne, vuole puntare su comunicazione e marketing, due fattori fondamentali di crescita per il calcio attuale”.

Filippo Latella (Tifoso della Reggina)

“Bella partita, dominata dalla Reggina, il secondo tempo un pò in sottotono senza molti rischi, ottimi i cambi Tassi e Salandria. Bene la nuova società sono davvero fiducioso nell’andamento della nuova società”.

Giorgia Rieto (Onlinemagazine)

“Nel secondo tempo la squadra non reggeva più di tanto. I cambi di Cevoli sono stati più che opportuni, adesso dovrà gestire il reparto offensivo. Per quanto riguarda Gallo, è una persona che si è fatta da sola, l’acquisto della Reggina è stato un atto d’amore, anche per le sue origini calabresi”.

Francesco Laganà (Tifoso della Reggina)

“Ho trovato fantastico vedere il Granillo così pieno di persone a tifare per i colori amaranto. La partita ben gestita nel primo tempo è un pò scivolata via nel secondo. I cambi opportuni hanno permesso di conquistare i tre punti. Per Gallo massima fiducia porterà in alto e dove merita la Reggina”.

Riccardo Polimeni (Tifoso della Reggina)

“Partita intensa e maschia, la Viterbese è una buona squadra ma siamo riusciti a gestire bene il match tranne in qualche momento. Ci siamo subito rialzati dopo il gol subito, cosa fondamentale che con i giocatori nuovi abbiamo dimostrato finalmente di riuscire a fare. Con Gallo andrà bene, sono d’accordo sul provare quest’anno l’assalto ai playoff, comunque vada saremo pronti ad un campionato di vertice l’anno prossimo”.

