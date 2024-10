Reggina, Cevoli: “Tifosi meravigliosi, insieme possiamo sognare”

Estasi amaranto, la Reggina piega anche la Viterbese e vola in classifica. Le dichiarazioni del tecnico amaranto Cevoli al termine della gara.

Il tecnico amaranto ha poi proseguito:

Adesso ho tanti giocatori offensivi a disposizione, io posso schierarne solo 11 alla volta, a turno qualcuno si dovrà sacrificare come ha fatto oggi Sandomenico o entrare nella ripresa. Il lavoro dei primi 6 mesi si vede, abbiamo trovato un equilibrio importante, merito di una squadra che ha sempre combattuto, anche in mezzo a enormi difficoltà. Gallo è venuto negli spogliatoi per ringraziare i giocatori per la vittoria e la prestazione. Adesso pensiamo a Monopoli, avremo Tassi e Solini squalificati. Mercato? Le dinamiche le conosce Taibi, ho piena fiducia in lui”.