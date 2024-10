Reggina, il d.g. Iiriti: “Granillo da brividi. Anche a Monopoli per vincere”

Reggina che batte anche la Viterbese, amaranto che piegano i laziali 3 a 1 e salgono a quota 34 punti in classifica. Le dichiarazioni del direttore generale Iiriti ai microfoni di Antenna Febea.

Siamo soddisfatti di questo risultato. Voglio fare i complimenti alla squadra, non era facile giocare 3 partite in una settimana. Granillo da applausi, tutto lo stadio ha incitato la squadra nel migliore dei modi, mi complimento per il calore dei tifosi. Anche il presidente Gallo è felice per la vittoria, certo sarebbe meglio chiuderle prima e non soffrire fino alla fine. Ho notato tanta qualità in campo, nel secondo tempo siamo calati ma adesso l’importante è pensare alla trasferta di Monopoli con l’intenzione di ottenere i tre punti. Io e Gallo rimarremo qualche altro giorno in città, venerdi incontreremo il sindaco Falcomatà.