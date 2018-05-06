Ultima giornata del girone C di Serie C: Lecce già promosso, duello per il secondo posto e Reggina-Juve Stabia al Granillo

Un ultimo turno di campionato, quello del girone C di Serie C, che non potrà, oggettivamente, dire molto di più rispetto alle 37 giornate precedenti. Sono già molti i verdetti emessi: a partire da quello inerente al Lecce, già promosso in B, che quest’oggi renderà visita al Monopoli, con i bianco-verdi sicuri di poter disputare i play-off. Duello siculo-silano, invece, fra Trapani, Catania, Rende e Cosenza. I biancorossi di Trocini saranno di scena al Massimino, i granata di Calori scenderanno sul prato del San Vito con l’obiettivo di difendere il secondo posto che vale una posizione privilegiata nella post-season.

I verdetti e la corsa ai play off

Davanti alle due compagini cosentine, c’è la Juve Stabia, cui basta un punto al Granillo contro la Reggina per esser certa del quarto posto. Match esterno, invece, per il Catanzaro, atteso al Marcello Torre da una Paganese già condannata al play-out, ma vogliosa di assicurarsi il fattore casa, terminando davanti al Racing Fondi, impegnato in casa col Bisceglie. Completano il quadro le partite di Siracusa e Matera, escluse dai play-off a causa delle penalizzazioni subite in settimana, contro Sicula Leonzio e Casertana.

SERIE C, GIRONE C – 38^ GIORNATA

Andria-Virtus Francavilla

Casertana-Matera

Catania-Rende

Cosenza-Trapani

Fondi-Bisceglie

Monopoli-Lecce

Paganese-Catanzaro

Reggina-Juve Stabia

Siracusa-Sicula Leonzio

Riposa: Akragas

La classifica e le penalizzazioni

CLASSIFICA: Lecce 74, Trapani 68, Catania 67, Juve Stabia 54, Cosenza 51, Monopoli 50, Rende 50, Casertana 47, Sicula Leonzio 46, Virtus Francavilla 45, Bisceglie 42, Catanzaro 41, Reggina 40, Siracusa 39, Andria 37, Matera 36, Paganese 32, Fondi 30, Akragas 0.

Penalizzazioni: Akragas -15, Andria -3, Matera -19, Siracusa -10.