Serie C, risultati e classifica dopo l’ultima giornata. Figuracce Lecce e Rende
Il Lecce già promosso cade a Monopoli, il Rende subisce sei reti a Catania: tutti i risultati della 38ª giornata del girone C e la classifica finale
06 Maggio 2018 - 17:00 | di Teo Occhiuto
Conclusa la regular-season del girone C di Serie C. Il raggruppamento meridionale, nella scorsa settimana, aveva visto gioire il Lecce, promosso in B. I salentini nell’ultimo turno hanno tuttavia pagato, probabilmente, i troppi festeggiamenti, perdendo a Monopoli per 4-1. Brutta figura la fa anche il Rende che perde a Catania con un passivo di 6 reti. Etnei che guadagnano la seconda posizione, vista la contemporanea sconfitta del Trapani a Cosenza.
Questi, comunque, i risultati finali, con il play-out che vedra’ affrontarsi Paganese e Racing Fondi.
SERIE C, GIRONE C – 38^ GIORNATA
Andria-Virtus Francavilla 1-1
Casertana-Matera 3-0
Catania-Rende 6-1
Cosenza-Trapani 4-2
Fondi-Bisceglie 2-4
Monopoli-Lecce 4-1
Paganese-Catanzaro 0-0
Reggina-Juve Stabia 1-1
Siracusa-Sicula Leonzio 1-0
Riposa: Akragas
CLASSIFICA: Lecce 74, Catania 70, Trapani 68, Juve Stabia 55, Cosenza 54, Monopoli 53, Rende 50, Casertana 50, Sicula Leonzio 46, Virtus Francavilla 46, Bisceglie 45, Catanzaro 42, Siracusa 42, Reggina 41, Andria 38, Matera 36, Paganese 33, Fondi 30, Akragas 0.
Penalizzazioni: Akragas -15, Andria -3, Matera -19, Siracusa -10.
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