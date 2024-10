Serie C: la capolista che non ti aspetti. Taranto e Bari inseguono

Sarà come sempre un campionato avvincente, duro e dove non mancheranno le sorprese

Interessante come sempre il campionato di serie C, dove nel girone C adesso c’è una capolista inaspettata a punteggio pieno. Il Monopoli di Alberto Colombo comanda davanti a Bari e Taranto.

I risultati della giornata

Taranto – Palermo 3-1

Foggia – Turris 0-2

Paganese – Catania 1-0

Catanzaro – Potenza 1-1

Vibonese – Juve Stabia 1-3

Avellino – Latina 1-1

F. Andria – V. Francavilla 0-1

Monopoli – Messina 2-1

Monterosi – Campobasso 2-3

Picerno – Bari 0-1

La classifica

Monopoli 9

Bari, Taranto 7

V. Francavilla 6

Catanzaro, J. Stabia 5

Foggia, Turris, Palermo, Campobasso,, Latina, Paganese 4

Avellino, Catania 3

Messina, Picerno, Potenza 2

Andria, Vibonese, Monterosi 1