Calcio serie C: Ternana devastante, l’Avellino insegue, il Bari ha mollato

La squadra di Lucarelli viaggia spedita verso la serie B. Ennesimo risultato deludente per il Bari

In campo la serie C per il turno infrasettimanale. Ternana davvero imprendibile, continua la sua marcia verso la serie B a suon di vittorie e gol. 21 i successi, solo una sconfitta, 71 reti all’attivo, solo 22 quelle subite ed una gara ancora da recuperare. Prova a tenere il passo l’Avellino o comunque tenta di consolidare la seconda posizione, mentre il Bari è sempre più deludente, rischia anche di perdere la terza posizione.

I risultati della giornata

Vibonese – Monopoli 0-0

Turris – Catania 1-0

Bari – Casertana 1-1

Viterbese – Juve Stabia 0-1

V. Francavilla – Foggia 0-1

Teramo – Ternana 1-4

Avellino – Potenza 3-1

Cavese – Catanzaro rinv. 24 marzo

La classifica

Ternana 69

Avellino 60

Bari 53

Catanzaro 48

Juve Stabia 46

Foggia 46

Catania 43

Teramo 42

Palermo 39

Casertana 38

Viterbese 34

Monopoli 34

Turris 34

V. Francavilla 31

Vibonese 28

Potenza 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16