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Serie C girone C: trio di testa inedito, flop iniziale per Cosenza e Catania. Risultati e classifica

Battuta d'arresto pesante per il Bari nel derby con il Barletta

31 Agosto 2026 - 11:39 | Redazione

pallone campo

Si è giocata la seconda giornata di campionato dove non sono mancate anche stavolta le sorprese. Quelle in negativo riguardano Catania e Cosenza, ancora ferme a quota zero, tonfo del Bari, mentre in positivo spiccano in vetta Potenza, Picerno e Sorrento.

I risultati

Barletta – Bari 3-0

Casarano – Giugliano 4-3

Cavese – A. Cerignola 3-1

Scafatese – Picerno 0-2

Foggia – Salernitana 1-1

Savoia – Casertana 1-2

Sorrento – Crotone 1-0

Cosenza – Potenza 1-2

Inter U23 – Altamura 1-1

Monopoli – Catania 2-0

Classifica

Potenza, Picerno, Sorrento 6; Barletta, Casertana, Inter U23, Altamura, Foggia 4; Monopoli, A. Cerignola, Bari, Cavese, Casarano 3; Giugliano, Salernitana, Scafatese 1; Savoia, Cosenza, Catania 0; Crotone -6

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