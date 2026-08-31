Serie C girone C: trio di testa inedito, flop iniziale per Cosenza e Catania. Risultati e classifica
Battuta d'arresto pesante per il Bari nel derby con il Barletta
31 Agosto 2026 - 11:39 | Redazione
Si è giocata la seconda giornata di campionato dove non sono mancate anche stavolta le sorprese. Quelle in negativo riguardano Catania e Cosenza, ancora ferme a quota zero, tonfo del Bari, mentre in positivo spiccano in vetta Potenza, Picerno e Sorrento.
I risultati
Barletta – Bari 3-0
Casarano – Giugliano 4-3
Cavese – A. Cerignola 3-1
Scafatese – Picerno 0-2
Foggia – Salernitana 1-1
Savoia – Casertana 1-2
Sorrento – Crotone 1-0
Cosenza – Potenza 1-2
Inter U23 – Altamura 1-1
Monopoli – Catania 2-0
Classifica
Potenza, Picerno, Sorrento 6; Barletta, Casertana, Inter U23, Altamura, Foggia 4; Monopoli, A. Cerignola, Bari, Cavese, Casarano 3; Giugliano, Salernitana, Scafatese 1; Savoia, Cosenza, Catania 0; Crotone -6
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