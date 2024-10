Serie C, risultati, classifica e prossimo turno del girone C: Reggina sempre nel limbo. Crollo Catanzaro

Giornata molto importante quella vissuta oggi dal girone C del campionato di Serie C. Il pari a domicilio, infatti, imposto dal Cosenza al Catania spiana, di fatto, la strada al Lecce di Liverani. I salentini, vincenti nell’anticipo di venerdì contro il Bisceglie, volano a +6, mettendo a segno una mini-fuga che potrebbe anche rivelarsi decisiva. Frena anche il Trapani, incapace di sfondare il muro eretto dalla Casertana. Tornano al successo Monopoli e Juve Stabia mentre crollano fragorosamente Catanzaro e Matera, sconfitte rispettivamente da Sicula Leonzio (addirittura 0-3 esterno per i siciliani) e Paganese. Ok il Siracusa nel derby con l’Akragas.

SERIE C, GIRONE C – 25^ giornata

Casertana-Trapani 0-0

Catanzaro-Sicula Leonzio 0-3 (Marano, Arcidiacono, Foggia)

Monopoli-Andria 2-0 (Sarao, Sarao)

Paganese-Matera 1-0 (Scarpa)

Racing Fondi-Juve Stabia 1-2 [aut. Viola (F), Simeri (J), Simeri (J)]

Reggina-Virtus Francavilla 0-0

Catania-Cosenza 2-2 [Mungo (CS), Palmiero (CS), Barisic (CT), Manneh (CT)]

Siracusa-Akragas 1-0 (Liotti)

ha riposato: Rende

prossimo turno, domenica 18 febbraio

Akragas-Catanzaro

Matera-Siracusa

Trapani-Paganese

Juve Stabia-Bisceglie

Monopoli-Catania

Rende-Racing Fondi

Sicula Leonzio-Lecce

Virtus Francavilla-Casertana

Cosenza-Reggina lunedì 19 h 20.45 (diretta Rai Sport HD)

Riposa: Fidelis Andria

CLASSIFICA: Lecce 55, Catania 49, Trapani 41*, Siracusa 39, Cosenza 35, Rende 35*, Monopoli 34, Matera 34, Juve Stabia 33*, Virtus Francavilla 32, Sicula Leonzio 29*, Catanzaro 28, Bisceglie 27*, Reggina 27, Casertana 23*, Fondi 23, Paganese 23, Fidelis Andria 20, Akragas 11

*una gara in meno