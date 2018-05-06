Si è dunque conclusa la regular-season del campionato di Serie C, con i 3 gironi che, al termine di 38 tiratissime giornate, hanno emesso i propri verdetti. Un anno turbolento per il terzo livello del calcio italiano, scosso dalla cancellazione, a campionato in corso, del Modena, oltre che dalle ingenti penalizzazioni che hanno colpito Arezzo, Akragas, Matera e Siracusa.

Andiamo comunque a vedere, nel dettaglio, quali sono i verdetti emessi dal campionato 2017/2018:

PROMOSSE IN SERIE B: Livorno, Padova, Lecce

QUALIFICATE AI PLAY-OFF: Siena, Alessandria, SudTirol, Catania, Pisa, Monza, Viterbese, Carrarese, Piacenza, Giana Erminio, Pistoiese, Pontedera, Sambenedettese, Reggiana, FeralpiSalo, Bassano Virtus, Renate, AlbinoLeffe, Pordenone, Mestre, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, Rende, Casertana, Monopoli, Sicula Leonzio, Virtus Francavilla

PLAY-OUT: Paganese-Fondi, Teramo-Vicenza, Gavorrano-Cuneo

RETROCESSE IN SERIE D: Prato, Akragas