Serie C, i verdetti emessi dai tre gironi
Concluse le 38 giornate dei tre gironi: le promosse in Serie B, le qualificate ai play-off, i play-out e le retrocesse in Serie D della stagione 2017/2018
06 Maggio 2018 - 19:40 | di Teo Occhiuto
Si è dunque conclusa la regular-season del campionato di Serie C, con i 3 gironi che, al termine di 38 tiratissime giornate, hanno emesso i propri verdetti. Un anno turbolento per il terzo livello del calcio italiano, scosso dalla cancellazione, a campionato in corso, del Modena, oltre che dalle ingenti penalizzazioni che hanno colpito Arezzo, Akragas, Matera e Siracusa.
Andiamo comunque a vedere, nel dettaglio, quali sono i verdetti emessi dal campionato 2017/2018:
PROMOSSE IN SERIE B: Livorno, Padova, Lecce
QUALIFICATE AI PLAY-OFF: Siena, Alessandria, SudTirol, Catania, Pisa, Monza, Viterbese, Carrarese, Piacenza, Giana Erminio, Pistoiese, Pontedera, Sambenedettese, Reggiana, FeralpiSalo, Bassano Virtus, Renate, AlbinoLeffe, Pordenone, Mestre, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, Rende, Casertana, Monopoli, Sicula Leonzio, Virtus Francavilla
PLAY-OUT: Paganese-Fondi, Teramo-Vicenza, Gavorrano-Cuneo
RETROCESSE IN SERIE D: Prato, Akragas
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