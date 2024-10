Serie D: incredibile Akragas, nuovo cambio tecnico prima della Scafatese

Tre punti, ultimo posto in classifica e già due allenatori cambiati. Non c’è pace in casa Akragas in questo avvio di stagione che, secondo quelli che erano gli intendimenti del suo presidente, si sarebbe dovuto sviluppare in maniera diversa. Prima Calogero Bonfatto, esonerato dopo tre sconfitte consecutive, poi il ritorno di mister Rigoli, l’immediata vittoria e la sconfitta con la Nuova Igea che ha scatenato divergenze tra l’allenatore e la società:

Il comunicato

“Mister Pino Rigoli interrompe il rapporto di collaborazione con l’Akragas per divergenze tecniche con la squadra. La società comunica che l’allenatore Pino Rigoli, dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l’Akragas per sopravvenute divergenze tecniche.

Da parte di tutta la Società va un sentito ringraziamento a mister Rigoli per il lavoro svolto in queste settimane.

Tutta l’Akragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionali“.

Il prossimo turno, sesta di campionato, vede l’Akragas affrontare in casa la capolista Scafatese.